Трамп: Україна хоче перейти в наступ

Президент США Дональд Трамп під час преконференції у Білому домі відповів на запитання, про що саме він говоритиме у п'ятницю зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Республіканець сказав, що темою зустрічі стане війна, а саме - бажання української сторони "перейти в наступ", для чого, очевидно, потрібні американські ракети Tomahawk.

Трамп підкреслив, що "ухвалить рішення з цього питання". Він також додав, що хоче від Путіна "щоб той припинив вбивати українців і росіян - а він вбиває багато росіян, понад 1,5 мільйона, здебільшого солдатів".