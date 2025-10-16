Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Трамп: Україна хоче перейти в наступ

Анонсував головну тему розмови із Зеленським у п'ятницю.

Трамп: Україна хоче перейти в наступ
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час преконференції у Білому домі відповів на запитання, про що саме він говоритиме у п'ятницю зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Республіканець сказав, що темою зустрічі стане війна, а саме - бажання української сторони "перейти в наступ", для чого, очевидно, потрібні американські ракети Tomahawk.

Трамп підкреслив, що "ухвалить рішення з цього питання". Він також додав, що хоче від Путіна "щоб той припинив вбивати українців і росіян - а він вбиває багато росіян, понад 1,5 мільйона, здебільшого солдатів".
