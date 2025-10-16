Нардеп Євген Шевченко отримав ще одну підозру - в легалізації понад 9 млн грн

Чинному народному депутату України повідомили про підозру в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.
За даними слідства, депутат заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.
Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації. Спочатку понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом "оплати за надання правових послуг". Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.
Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.
Досудове розслідування триває.
В НАБУ не називають прізвища нардепа, однак, з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Євгена Шевченка.
Народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк також у Телеграмі зазначив, що фігурантом є Євгеній Шевченко – колишній член фракції "Слуга народу".
Хто такий Євгеній Шевченко?
- Шевченко - колишній народний депутат України, який пройшов до Верховної Ради від "Слуги народу", але потім перейшов до крила забороненої ОПЗЖ "Відновлення України". Він має одразу дві підозри у державній зраді.
- У квітні 2021 року Шевченко поїхав у Мінськ, де зустрівся із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Він говорив, що більше третини українців "хотіли б бачити Лукашенка" своїм президентом. Потім він заявляв, що є агентом розвідки, а керівник ГУР Кирило Буданов стверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з білоруським диктатором Лукашенком. Пізніше в ГУР наголосили, що Шевченко не є їхнім співробітником.
- Також Шевченко написав пост у Telegram, де закликав президента Зеленського починати переговори з Владіміром Путіним, і якщо Зеленський не захоче цього робити, то його "змусять піти". Потім Шевченку повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
- У червні цьогоріч йому оголосили ще одну підозру в держзраді. За даними слідства, депутат працював на користь агресора не лише до, а й після початку повномасштабної війни. Шевченко перебуває під вартою.