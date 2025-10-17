У Росії засудили 15 полонених військовослужбовців батальйону “Айдар”

Суд країни-агресорки присудив їм від 15 до 21 року ув’язнення суворого режиму.

Сьогодні, 17 жовтня, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок 15 полоненим українцям з батальйону «Айдар» — вони отримали від 15 до 21 року суворого режиму, повідомляє “Медиазона”.

Жодного з них не звинувачували у конкретних військових злочинах — участь у терористичній організації, захоплення влади та навчання тероризму солдатам і медикам ставили за провину просто за фактом служби у своєму підрозділі.

У жовтні 2024 року засідання у справі закрили від преси та слухачів, а напередодні вироку процес, що тривав з липня 2023-го, несподівано прискорився — дебати сторін та останні слова підсудних уклалися лише у два дні.

Видання зазначає, що під час відкритих слухань полонені розповідали про катування.