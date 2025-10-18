«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Росіяни вдарили дроном по АЗС у Сумах, постраждала жінка

Пошкоджені близько 10 домогосподарств, вікна та три дахи.

Росіяни вдарили дроном по АЗС у Сумах, постраждала жінка
Суми (ілюстративне фото)
Фото: wiki

Сьогодні, 18 жовтня, близько 12:20 ворог завдав удару безпілотником по одній із заправних станцій у Зарічному районі Сум. Постраждала жінка. 

Про це розповів секретар Сумської міськради Артем Кобзар. 

"Наразі відомо про одну постраждалу жінку — інформація уточнюється", – написав він у телеграмі. 

Унаслідок удару пошкоджено близько 10 домогосподарств, 30 – 40 вікон та три дахи. Також зафіксовано приліт по одному з старостатів громади.

На місці події працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.

Наслідки російського удару
Фото: Сумська міська рада
Наслідки російського удару

  • Нещодавно ворог здійснив комбінований удар по Сумській громаді. Були перебої з електропостачанням.
