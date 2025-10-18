Росіяни вдарили дроном по АЗС у Сумах, постраждала жінка

Пошкоджені близько 10 домогосподарств, вікна та три дахи.

Сьогодні, 18 жовтня, близько 12:20 ворог завдав удару безпілотником по одній із заправних станцій у Зарічному районі Сум. Постраждала жінка.

Про це розповів секретар Сумської міськради Артем Кобзар.

"Наразі відомо про одну постраждалу жінку — інформація уточнюється", – написав він у телеграмі.

Унаслідок удару пошкоджено близько 10 домогосподарств, 30 – 40 вікон та три дахи. Також зафіксовано приліт по одному з старостатів громади.

На місці події працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.

Фото: Сумська міська рада Наслідки російського удару