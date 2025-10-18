Росіяни вдарили дроном по АЗС у Сумах, постраждала жінка

Сьогодні, 18 жовтня, близько 12:20 ворог завдав удару безпілотником по одній із заправних станцій у Зарічному районі Сум. Постраждала жінка.
Про це розповів секретар Сумської міськради Артем Кобзар.
"Наразі відомо про одну постраждалу жінку — інформація уточнюється", – написав він у телеграмі.
Унаслідок удару пошкоджено близько 10 домогосподарств, 30 – 40 вікон та три дахи. Також зафіксовано приліт по одному з старостатів громади.
На місці події працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.
- Нещодавно ворог здійснив комбінований удар по Сумській громаді. Були перебої з електропостачанням.