Армія РФ здійснила 667 ударів по Запорізькій області, постраждали цивільні

Під російською атакою опинилися 17 населених пунктів.

Армія РФ здійснила 667 ударів по Запорізькій області, постраждали цивільні
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російські окупанти здійснили 667 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. У Пологівському району поранені двоє цивільних.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, російська армія здійснила 7 авіаційних ударів по Степногірську, Новоданилівці, Долинці та Малинівці. 

421 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Вільне, Біленьке,  Плавні, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Полтавку, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я. 

6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степового, Новоданилівки, Щербаків та Полтавки. 233 артилерійських удари нанесено по території Степового, Плавнів, Гуляйполя, Полтавки, Малинівки, Новоданилівки, Щербаків, Білогір’я, Чарівного, Новоандріївки та Малої Токмачки.

Надійшло 24 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.
﻿
