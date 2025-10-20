Росіяни вбили людину на Херсонщині, і ще трьох – поранили

Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Ворог атакував 30 населених пунктів.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Комишани, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Томина Балка, Благовіщенське, Новодмитрівка, Наддніпрянське, Кізомис, Дослідне, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Томарине, Новорайськ, Бургунка, Зорівка, Золота Балка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та тролейбусну мережу.

У ОВА нагадують про можливість евакуації. Для цього слід зателефонувати до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.