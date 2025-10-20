Що не так з мобілізацією
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Суспільство Війна

Дрони ГУР спалили російську РЛС "Валдай" у Криму

Комплекс призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними безпілотниками. 

Дрони ГУР спалили російську РЛС "Валдай" у Криму
російський РЛС "Валдай" (архівне фото)
Фото: скрін

Головне управління розвідки Міноборони заявило про ураження російського радіолокаційного комплексу "Валдай" на аеродромі "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

"Майстри Управління безпілотних систем вистежили та прицільно уразили замасковану московитами дороговартісну радіолокаційну систему на аеродромі “Джанкой” у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

РЛС "Валдай" - це новітній російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби із малорозмірними безпілотниками. 
