Зеленський анонсував нові оборонні домовленості щодо авіації та зміни в апараті РНБО

Показник забезпечення фронту українською зброєю на кінець цього року має бути не менш ніж 50%, наголосив глава держави.

Володимир Зеленський провів нараду зі секретарем РНБО Рустемом Умєровим щодо забезпечення Сил оборони українською зброєю, переформатування апарату Ради нацбезпеки, а також нових домовленостей із партнерами.

За словами глави держави, українська сторона готує нові оборонні домовленості, що «посилять українську бойову авіацію».

«Це частина нашої стратегії для створення достатньо міцних Повітряних сил Збройних Сил України, щоб гарантувати безпеку нашої держави довгостроково. Важливо, щоб усі наші державні інституції та складові Сил оборони, які задіяні в підготовці й будуть задіяні в реалізації угоди, були належним чином скоординовані», - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що також на тижні відбудуться зустрічі з лідерами європейської спільноти, а також коаліції охочих.

«Кожна держава, кожен лідер мають чітко розуміти, що може підтримати нас найбільш ефективно саме в цей час. Потреби в ППО, конкретне наповнення пакетів оборонної підтримки, розширення програми PURL, перелік необхідного обладнання для відновлення енергетики після ударів, а також координація в посиленні санкцій – усе це має бути чітко визначене та доведене до кожного нашого партнера відповідно до їхніх реальних спроможностей», - наголосив Зеелнський.

Він також анонсував нові засідання ставки Верховного головнокомандувача і трансформацію апарату РНБО.

«Показник забезпечення фронту українською зброєю на кінець цього року має бути не менше ніж 50 %. Потрібно це виконати», - наголосив глава держави.