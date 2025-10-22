З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Норвегія виділила третій у цьому році пакет енергетичної підтримки для України – $150 млн для закупівлі газу

Президент України подякував прем’єру Норвегії за підтримку. 

Норвегія виділила третій у цьому році пакет енергетичної підтримки для України – $150 млн для закупівлі газу
Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стере
Фото: EPA/UPG

Норвегія виділила третій у цьому році пакет енергетичної підтримки для України – $150 млн для закупівлі газу. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Норвегії

“Сьогодні маємо новий пакет енергетичної підтримки від Норвегії, вже третій у цьому році, – близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку. Енергетична підтримка надзвичайно важлива”, – написав Зеленський.

Він подякував Норвегії за цю допомогу і премʼєр-міністру Йонасу Гару Стере під час зустрічі. Сторони обговорили потреби України в системах ППО, ракетах до них та інші кроки, які можуть зміцнити Україну взимку.

Окремо говорили про оборонну співпрацю – виробництво дронів і ракет, розширення ініціативи PURL. Скоординували також позиції та зустрічі, які відбудуться цього тижня у Європі.
