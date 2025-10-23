«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Сьогодні у 12 регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно

Графіки діють з 07:00 до 23:00. Енергетики просять обмежити користування потужними електроприладами до 23:00.

Сьогодні у 12 регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно
Фото: Ігор Чайка / Facebook

Ворог продовжує завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, передає Укренерго. 

Внаслідок чергових ударів – на ранок є знеструмлені споживачі на Харківщині та Чернігівщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи починаються одразу, як це дозволяє безпекова ситуація. 

Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема – масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня – сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 23 жовтня, станом на 6:00, воно було на тому ж рівні, що і в цей же час попереднього дня – у середу. 

Вчора, 22 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,1% нижчим, ніж максимум попередньої доби – у вівторок, 21 жовтня. Причина – вимушене застосування графіків погодинних відключень у більшості регіонів України. 

Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії наразі зберігається. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами до 23:00.
