Сьогодні у 12 регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно

Ворог продовжує завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, передає Укренерго.

Внаслідок чергових ударів – на ранок є знеструмлені споживачі на Харківщині та Чернігівщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи починаються одразу, як це дозволяє безпекова ситуація.

Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема – масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня – сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 23 жовтня, станом на 6:00, воно було на тому ж рівні, що і в цей же час попереднього дня – у середу.

Вчора, 22 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,1% нижчим, ніж максимум попередньої доби – у вівторок, 21 жовтня. Причина – вимушене застосування графіків погодинних відключень у більшості регіонів України.

Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії наразі зберігається. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами до 23:00.