На Харківщині поліцейські та волонтери евакуювали бабусю з онуком

Раніше хлопця викрали росіяни, але бабуся змогла повернути його. 

На Харківщині поліцейські та волонтери евакуювали бабусю з онуком
На Харківщині поліцейські та волонтери евакуювали бабусю з онуком
Фото: Поліція Харківщини

Поліцейські та волонтери евакуювали бабусю з онуком з Купʼянського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацоліції у Харківській області.

Поліцейські спецпідрозділу “Білий Янгол” та волонтери Червоного Хреста України вивезли до безпечної території 70-річну жінку разом із її 17-річним онуком.

“Дмитро з дитинства перебуває під опікою бабусі. У 2022 році він навчався у Купʼянській школі-інтернаті. Коли російські окупанти тікали з міста, вони викрали дітей із навчального закладу та використали їх як живий щит. Серед цих дітей був і Дмитро”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці додали, що хлопця вивезли до Перевальська Луганської області, і розмістили у місцевому інтернаті, де під наглядом озброєних росіян дітей змушували співати гімн Росії. Втім, Дмитро відмовлявся це робити, і тихо співав гімн України.

Хлопець пробув у Перевальську близько трьох місяців, поки не зміг зв’язатися з бабусею та повідомити, де він перебуває, після чого жінка повернула онука.

Оскільки ситуація на Купʼянському напрямку знову загострюється, жінка прийняла рішення покинути свій дім, аби вберегти Дмитра.

Поліція Харківщини закликає мешканців населених пунктів, що перебувають у зоні постійних обстрілів, не зволікати з рішенням про евакуацію. 

У разі потреби звертайтеся за телефонами: 102, 067-177-07-40, 095-285-70-12 - офіційні контакти спецпідрозділу “Білий янгол”.
