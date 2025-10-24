Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Контрабанду предметів розкоші на понад 12 мільйонів гривень конфісковано у власність держави

Суд визнав двох киян винними у контрабанді ювелірних виробів і годинників. 

Контрабанду предметів розкоші на понад 12 мільйонів гривень конфісковано у власність держави
Фото: прокуратура

Контрабанду предметів розкоші на понад 12 мільйонів гривень конфісковано у власність держави, передає Офіс генпрокурора. 

Суд визнав двох киян винними у контрабанді ювелірних виробів і годинників (ч. 2 ст. 201-3 КК України).

Вони перевезли через кордон люксові годинники та прикраси загальною вартістю понад 12 млн грн, приховавши їх від митного контролю.

За доводами прокуратури, суд призначив кожному 5 років позбавлення волі з випробувальним строком. Також засудженим заборонено займатися діяльністю, пов’язаною з переміщенням товарів через кордон у комерційних цілях.

Усі предмети контрабанди конфісковано у власність держави.
