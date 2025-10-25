Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні росіяни скинули боєприпас на цивільного

Росіяни продовжують терор цивільного населення Херсона.

У Херсоні росіяни скинули боєприпас на цивільного
Фото: поліція Херсонської області

Уранці 25 жовтня росіяни скинули з безпілотника боєприпас на 59-річного мешканця Хесона.

Про це повідомила поліція Херсонської області.

"На світанку оператор російського БпЛА у мікрорайоні "ХБК" скинув боєприпас поруч із 59-річним чоловіком", – ідеться у повідомленні.

Чоловік дістав осколкове поранення живота та вибухову травму.
