У Херсоні росіяни скинули боєприпас на цивільного

"На світанку оператор російського БпЛА у мікрорайоні "ХБК" скинув боєприпас поруч із 59-річним чоловіком", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомила поліція Херсонської області.

Уранці 25 жовтня росіяни скинули з безпілотника боєприпас на 59-річного мешканця Хесона.

