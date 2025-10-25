У Херсоні росіяни скинули боєприпас на цивільного

Уранці 25 жовтня росіяни скинули з безпілотника боєприпас на 59-річного мешканця Хесона.
Про це повідомила поліція Херсонської області.
"На світанку оператор російського БпЛА у мікрорайоні "ХБК" скинув боєприпас поруч із 59-річним чоловіком", – ідеться у повідомленні.
Чоловік дістав осколкове поранення живота та вибухову травму.
- Упродовж минулої доби російські окупанти обстріляли 40 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок ворожого терору загинули троє цивільних, 29 мирних мешканців поранені, серед них – троє дітей.