Росіяни за добу завдали понад 660 ударів по Запорізькій області

Упродовж доби окупанти завдали 663 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Без постраждалих.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів Степовому, Гуляйполю, Успенівці, Малинівці та Павлівці", — ідеться у повідомленні.
414 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Юрківку, Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Щербаки, Новоандріївку, Чарівне, Білогір'я, Червоне та Малинівку.
6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степового, Оріхова, Щербаків та Малинівки.
238 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Плавнів, Степового. Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір'я, Червоного та Малинівки.
Надійшло 12 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.
Мирні жителі не постраждали.