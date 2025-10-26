Росіяни за добу завдали понад 660 ударів по Запорізькій області

Надійшло 12 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

238 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Плавнів, Степового. Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір'я, Червоного та Малинівки.

6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степового, Оріхова, Щербаків та Малинівки.

"Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів Степовому, Гуляйполю, Успенівці, Малинівці та Павлівці", — ідеться у повідомленні.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 663 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Без постраждалих.

