Гідрометцентр попереджає про значні дощі та сильний вітер у понеділок

На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСуспільствоЖиття

Гідрометцентр попереджає про значні дощі та сильний вітер у понеділок

У Карпатах місцями можливий мокрий сніг і дощ.

Гідрометцентр попереджає про значні дощі та сильний вітер у понеділок
Дощ у Києві
Фото: Борис Корпусенко

Упродовж доби 27 жовтня в Україні очікується хмарна погода з дощами різної інтенсивності.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

У східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях — значні опади, пориви південно-східного вітру сягатимуть 15–20 м/с. У західних і північних регіонах — хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3…+8°, вдень — +8…+13°. На півдні країни вночі +7…+12°, вдень +11…+16°.

У Карпатах місцями можливий мокрий сніг і дощ, температура вночі — близько 0°, удень — +1…+6°.

Крім того, завтра вдень і уночі 28 жовтня у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях очікуються значні дощі та пориви вітру 15–20 м/с.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних підприємств, а також рух транспорту, попередили синоптики.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies