Гідрометцентр попереджає про значні дощі та сильний вітер у понеділок

Упродовж доби 27 жовтня в Україні очікується хмарна погода з дощами різної інтенсивності.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

У східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях — значні опади, пориви південно-східного вітру сягатимуть 15–20 м/с. У західних і північних регіонах — хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3…+8°, вдень — +8…+13°. На півдні країни вночі +7…+12°, вдень +11…+16°.

У Карпатах місцями можливий мокрий сніг і дощ, температура вночі — близько 0°, удень — +1…+6°.

Крім того, завтра вдень і уночі 28 жовтня у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях очікуються значні дощі та пориви вітру 15–20 м/с.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних підприємств, а також рух транспорту, попередили синоптики.