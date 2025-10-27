В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Війна

Росіяни завдали авіаударів по Костянтинівці на Донеччині

Пошкоджені житлові будинки.

Росіяни завдали авіаударів по Костянтинівці на Донеччині
Фото: Сергій Горбунов

Армія РФ здійснила два авіаційні удари по Костянтинівці Донецької області, пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"У Костянтинівці зафіксовано два ворожі авіаційні удари, здійснені російськими окупантами. Для атаки вони застосували авіаційні бомби типу ФАБ-250 із універсальними модулями планування та корекції (УМПК)", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок авіаударів зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки.

Повідомлень про загиблих чи поранених немає, звернень на лінії 101, 102 та 103 не зафіксовано, а до лікарень у Дружківці та Краматорську ніхто не звертався.

Правоохоронці документують наслідки обстрілів, фіксуючи чергові факти воєнних злочинів з боку російських окупантів.

Начальник ОВА закликав цивільних евакуюватися у безпечні місця.
