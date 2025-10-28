Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
На Донеччині росіяни вбили за добу одну людину (оновлено)

Пошкоджено будівлі та інфраструктурні об'єкти.

Фото: t.me/VadymFilashkin

За минулу добу росіяни вбили за добу одного мешканця Донецької області. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадив Філашкін.

“За 27 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці”, – зазначив він.

Ще одна людина в області за добу дістала поранення – також у Костянтинівці. 

З початку вторгнення росіяни вбили на Донеччині 3704 людини, поранили – 8378. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Оновлено

Наслідки обстрілів у Покровському району

У Гришиному Покровської громади зруйновано будинок.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено п'ять будинків. У Дружківці пошкоджено чотири будинки і дві автівки, пошкоджено три багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено п'ять будинків, ще три — у Різниківці.

  • Всього за добу росіяни вісім разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 151 людину, зокрема 38 дітей.

Фото: t.me/VadymFilashkin
