Рух опору підірвав біля Токмака залізницю з військовим вантажем окупантів

Вранці 26 жовтня, до світанку, на залізниці під окупованим Токмаком Запорізької області провели спецоперацію: підірвали колію з військовим потягом. Вибух організували між населеними пунктами Чернігівка і Стульне, повідомили в ГУР.

Спецоперацію провів місцевих рух опору. Завдяки ньому потяг окупантів, наповнений військовим вантажем, пішов під укіс.

"Результатом операції, спрямованої проти військової логістики московитів, також стало пошкодження близько 70 метрів залізничного шляху – рух паралізовано", – повідомило Головне управління розвідки.

Один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда зійшли з рейок.