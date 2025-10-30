Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України, в усіх регіонах – відключення світла (оновлено)

Відновлювальні роботи розпочнуть після закінчення обстрілу. 

Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України, в усіх регіонах – відключення світла (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Російський нічний удар 30 жовтня знову спрямований на енергетичну інфраструктуру України. Ворог застосував для атаки і дрони, і ракети, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук. 

Вона закликала усіх залишатися в укриття і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Відновлювальні роботи розпочнуть коли дозволить ситуація.

"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках", – прокоментувала міністерка.

Станом на ранок відключення застосували в усіх регіонах. Ближче до 10:00 погодинні відключення скасували.

Спершу Укренерго оголосило про застосування аварійних відключень у більшості регіонів.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – закликали там.

У ДТЕК повідомили, що екстрені відключення застосували в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській області.

Після 8 години в столиці та Дніпропетровській області перейшли на стабілізаційні відключення за графіком.

Графік для Києва на 30 жовтня
Фото: ДТЕК у Telegram
Графік для Києва на 30 жовтня

Графік на 30 жовтня
Фото: ДТЕК у Telegram
Графік на 30 жовтня

  • Росія від ночі атакує Україну. Станом на 6:49 обстріл триває. Під ударом – різні регіони, зокрема західні. Повітряні сили повідомляли про рух ракет на Львів і область, Івано-Франківську область, Хмельницький.
  • У Київській області поранена одна жінка. В Запоріжжі – 11 людей. 
