Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України, в усіх регіонах – відключення світла (оновлено)

Російський нічний удар 30 жовтня знову спрямований на енергетичну інфраструктуру України. Ворог застосував для атаки і дрони, і ракети, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Вона закликала усіх залишатися в укриття і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Відновлювальні роботи розпочнуть коли дозволить ситуація.

"Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках", – прокоментувала міністерка.

Станом на ранок відключення застосували в усіх регіонах. Ближче до 10:00 погодинні відключення скасували.

Спершу Укренерго оголосило про застосування аварійних відключень у більшості регіонів.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – закликали там.

У ДТЕК повідомили, що екстрені відключення застосували в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській області.

Після 8 години в столиці та Дніпропетровській області перейшли на стабілізаційні відключення за графіком.

Фото: ДТЕК у Telegram Графік для Києва на 30 жовтня

Фото: ДТЕК у Telegram Графік на 30 жовтня