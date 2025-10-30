Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

Відключення світла поновили для всіх регіонів України

З 15:00 до 22:00. 

Відключення світла поновили для всіх регіонів України
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Енергетики вимушені поновити сьогодні, 30 жовтня, відключення світла. Вони будуть застосовані в усіх регіонах з 15:00 до 22:00, повідомили в Укренерго.

Обсяг – від 1 до 2 черг. Енергетики закликали споживати ощадливо.

"Через складну ситуацію в енергосистемі – В УСІХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання. З 15:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень", – йдеться у повідомленні.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

  • Після нічної атаки на енергетику в більшості регіонів були аварійні відключення. Потім їх замінили на обмеження за графіками. Після стабілізації ситуації Укренерго скасувало ці відключення, однак тепер їх змушені поновити.
Теми: , ,
﻿
