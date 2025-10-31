Більшість українців вважають, що долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації, - опитування

Більшість опитаних (63%) вважають, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації, 56% оптимістично оцінюються майбутнє країни.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, наразі більшість респондентів – 63% – вважають, що українці долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої нації. Разом з цим третина населення (30% зараз) вважають, що внутрішні суперечності поглиблюються і українці йдуть до розколу.

У травні 2025 року 61% українців вважали, що країна йде до єднання, а 33%, навпаки, вважали, що країна йде до розколу. Різниця порівняно з поточними показниками – у межах похибки, тобто формально за останні декілька місяців змін у громадських настроях з цього питання не було.

Щодо того, якою українці бачать Україну через 10 років, то з жовтня 2022 року і до травня 2025 року була стабільна тенденція до зниження оптимізму в українському суспільстві і в травні 2025 року вперше було зафіксовано переважання песимістичних настроїв.

Так, у травні 2025 року 47% вважали, що через 10 років Україна буде країною із зруйнованою економікою і великим відтоком населення – проти 43%, які вважали, що через 10 років Україна буде процвітаючим членом ЄС.

Утім, станом на початок жовтня 2025 року соціологи стали відмічати "відновлення оптимістичних настроїв і наразі вже 56% оптимістично оцінюються майбутнє країни (ріст із 43% у травні 2025р.)".

При цьому в усіх регіонах є тенденція до зростання частки тих, хто оптимістично оцінює майбутнє країни.

Водночас на тлі інших регіонів вирізняється Захід, де приріст оптимізму відносно найнижчий (і загалом у цьому регіонів трохи менше оптимістів, ніж в інших регіонах). Крім цього, Захід вирізняється тим, що це єдиний регіон, де порівняно з травнем стало менше тих, хто вважає, що країна йде до єднання (в інших регіонах показник або не змінився, або зріс).

Серед усіх вікових категорій простежується зростання оптимізму щодо майбутнього країни порівняно з травнем 2025 року. Проте все одно зберігається тенденція, що більш молоді українці є більшими песимістами.

Так, серед респондентів у віці 18-29 років 49% вважають, що Україна через 10 років буде процвітаючою країною, а 39%, навпаки, бачать її зруйнованою. Тобто баланс оптимістичних-песимістичних оцінок становить +10% (на рівні України в цілому показник +25%).

Серед 30-59 річних баланс оцінок +23%, а серед 60+ річних – +39%. Подібна тенденція простежується і у випадку оцінку руху до єдності / розколу.

Українцям також ставили запитання про готовність до територіальних втрат. Виявилося, що ті, хто песимістично оцінюють єдність у суспільстві та майбутнє країни, у значно більшій мірі готові до територіальних втрат, зокрема і до найважчих. Так, серед тих, хто бачить Україну через 10 років зруйнованою, 42% готові на офіційне визнання окремих окупованих територій частиною Росії (проти 22% серед тих, хто вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою), а 35% навіть готові передати Росії території, які зараз контролюються Україною (проти 9% серед оптимістів). Подібна тенденція простежується і щодо сприйняття єдності в суспільстві.

"Наратив про "похмуре і безрадісне майбутнє України" деморалізує людей і посилює думку, що немає сенсу в опору ворогові. І ми бачимо, що дійсно ті, хто песимістично дивляться в майбутнє України, у значно більшій мірі готові навіть до капітуляції. Тому поширення такого наративу завдає серйозного удару по безпеці України. У випадку корупції ми наводили пропозицію Я. Грицака "… перестати говорити про Україну як про дуже корумповану країну, варто говорити про Україну як про країну, що бореться з корупцією". У випадку майбутнього країни ми також вважаємо, що варто говорити, що хоч шлях наш і тернистий, але ми рухаємося до зрештою кращого майбутнього. Попереду нас чекають кращі часи, але для цього ми маємо зараз докласти всіх необхідних зусиль, щоб вистояти в цей надскладний період", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки “Омнібус”, до якого за власною ініціативою додав запитання про рівень оптимістичних / песимістичних настроїв щодо майбутнього України і єдності українців. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1008 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Загалом, у КМІС вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.