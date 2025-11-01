Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
​​Київ та Дніпро скасовують дозвіл їздити швидше 50 км/год на певних дорогах

Комплекси автоматичної фіксації порушень будуть переналаштовані на актуально дозволену швидкість. 

​​Київ та Дніпро скасовують дозвіл їздити швидше 50 км/год на певних дорогах
Фото: facebook/Подільський мостовий перехід

Із 1 листопада закінчується період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год на певних дорогах Києва та Дніпра відповідно до рішень Київської міської ради та виконавчого комітету Дніпровської міської ради.

Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції МВС Олексій Білошицький.

У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на чотирьох ділянках, а саме: Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе); проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака); проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту); вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту). 

 

У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на Набережній Заводській за винятком трьох ділянок, на Сонячній Набережній від Любарської вулиці до Самарського мосту за винятком кількох ділянок, а також на Набережній Перемоги (від вул.Яружної до Космічної); Запорізькому шосе (від вул.Шинної до Аеропортівської); Донецькому шосе (від перехрестя з вул.Березинською до дорожніх знаків 5.49 (50) "Дніпро"); на Центральному, Кайдацькому та Усть-Самарському мостах.

Білошицький зазначив, що комплекси автоматичної фіксації порушень будуть переналаштовані на актуально дозволену швидкість і побажав водіям безпечних поїздок.

  • Обмеження швидкості до 50 км/год у населених пунктах України діє з 1 січня 2018 року, а сезонне повернення до цього ліміту на окремих міських дорогах відбувається щороку з 1 листопада.
