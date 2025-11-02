На Сумщині через російський терор є загиблий та поранені

Упродовж минулої доби на Сумщині через обстріли РФ загинула людина, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Миропільській громаді загинув 57-річний чоловік внаслідок удару ворожого дрона.

У Середино-Будській громаді унаслідок влучання БпЛА в автомобіль, поранений 29-річний чоловік, у Сумській громаді – поранений 33-річний чоловік.

Загалом за добу зафіксовано 61 обстріл по 26 населених пунктах у 12 громадах області.

"️Пошкодження у громадах: Миколаївська – мікроавтобус; Сумська – об’єкт цивільної інфраструктури; Миропільська – приватний автомобіль; Краснопільська – адмінбудівля, об’єкт інфраструктури; Середино-Будська – приватний автомобіль", – ідеться у повідомленні.

Із прикордонних громад евакуйовано ще дві людини.

Повітряна тривога тривала 16 годин 7 хвилин.