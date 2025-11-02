Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
На Сумщині через російський терор є загиблий та поранені

Ворог здійснив обстріл по 26 населених пінктах області.

На Сумщині через російський терор є загиблий та поранені
Фото: поліція Сумської області

Упродовж минулої доби на Сумщині через обстріли РФ загинула людина, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Миропільській громаді загинув 57-річний чоловік внаслідок удару ворожого дрона.

У Середино-Будській громаді унаслідок влучання БпЛА в автомобіль, поранений 29-річний чоловік, у Сумській громаді – поранений 33-річний чоловік.

Загалом за добу зафіксовано 61 обстріл по 26 населених пунктах у 12 громадах області.

"️Пошкодження у громадах: Миколаївська – мікроавтобус; Сумська – об’єкт цивільної інфраструктури; Миропільська – приватний автомобіль; Краснопільська – адмінбудівля, об’єкт інфраструктури; Середино-Будська – приватний автомобіль", – ідеться у повідомленні.

Із прикордонних громад евакуйовано ще дві людини.

Повітряна тривога тривала 16 годин 7 хвилин.
