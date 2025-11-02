Президент також відзначив за бої в Куп’янську підрозділи 127-ї окремої важкої механізованої бригади.

На Покровському напрямку є результати у знищенні російських окупантів.

Про це у вечірньому відеозверненні 2 листопада повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, він заслухав доповіді військових про ситуацію на фронті і подякував підрозділам за виконану роботу.

«Особливо відзначу підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також дякую воїнам Сил спеціальних операцій, спецпризначенцям Військової служби правопорядку, Національної поліції, СБУ та розвідки за ефективні активні дії як у районах Покровська, так і в районах Куп’янська. Дякую за якісну бойову роботу на Донеччині воїнам 1-го окремого штурмового полку. За вогневу підтримку в районах Покровська дякую 55-й окремій артилерійській бригаді», - сказав глава держави.

Президент відзначив за бої в Куп’янську та поруч із містом підрозділи 127-ї окремої важкої механізованої бригади.

«Дев’яносто третя окрема механізована – Костянтинівський напрямок – дякую, хлопці! І ще Оріхівський напрямок, 65-та окрема механізована бригада – дякую вам», - додав Зеленський.

Того ж дня Генштаб повідомив, що Сили оборони стримують натиск росіян та станом на 16.00 зупинили 36 атак ворога, а також здійснюють активні дії та мають певні успіхи – на деяких ділянках просування наших підрозділів складає до 0,4 кілометра.