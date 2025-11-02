Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: на Покровському напрямку є результати у знищенні окупантів

Президент також відзначив за бої в Куп’янську підрозділи 127-ї окремої важкої механізованої бригади.

Зеленський: на Покровському напрямку є результати у знищенні окупантів
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

На Покровському напрямку є результати у знищенні російських окупантів.

Про це у вечірньому відеозверненні 2 листопада повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, він заслухав доповіді військових про ситуацію на фронті і подякував підрозділам за виконану роботу.

«Особливо відзначу підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також дякую воїнам Сил спеціальних операцій, спецпризначенцям Військової служби правопорядку, Національної поліції, СБУ та розвідки за ефективні активні дії як у районах Покровська, так і в районах Куп’янська. Дякую за якісну бойову роботу на Донеччині воїнам 1-го окремого штурмового полку. За вогневу підтримку в районах Покровська дякую 55-й окремій артилерійській бригаді», - сказав глава держави.

Президент відзначив за бої в Куп’янську та поруч із містом підрозділи 127-ї окремої важкої механізованої бригади.

«Дев’яносто третя окрема механізована – Костянтинівський напрямок – дякую, хлопці! І ще Оріхівський напрямок, 65-та окрема механізована бригада – дякую вам», - додав Зеленський.

Того ж дня Генштаб повідомив, що Сили оборони стримують натиск росіян та станом на 16.00 зупинили 36 атак ворога,  а також здійснюють активні дії та мають певні успіхи – на деяких ділянках просування наших підрозділів складає до 0,4 кілометра.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies