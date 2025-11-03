«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
В Україні до шести років ув’язнення засудили іноземця, який намагався передати секретні дані про український літак

Шпигун запропонував інженеру одного з державіапідприємств 1 мільйон доларів за секретні матеріали.

В Україні до шести років ув’язнення засудили іноземця, який намагався передати секретні дані про український літак
Фото: Офіс генпрокурора

В Україні до шести років позбавлення волі засуджено громадянина іноземної держави, який намагався передати секретну технічну документацію на український літак іноземній спецслужбі. 

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Слідством встановлено, що шпигун прибув до України у 2022 році, виконуючи завдання спецслужби своєї держави. У 2024 році він вийшов на інженера одного з державних авіапідприємств і запропонував йому 1 мільйон доларів США за секретні матеріали.

Інженер передав зловмиснику флеш-носій із документацією, що мала гриф "Таємно" і містила відомості, які становлять державну таємницю. Одразу після передачі носія агента затримали співробітники СБУ.

Фото: Офіс генпрокурора

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України ("Шпигунство"). Вирок уже набрав законної сили.
