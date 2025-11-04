В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: росіяни тиснуть на Покровському і Слов’янському напрямках

Також окупанти спробували прорвати оборону у напрямку Антонівського мосту.

Генштаб ЗСУ: росіяни тиснуть на Покровському і Слов’янському напрямках
українські військові
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Станом на 16:00 4 листопада на фронті відбулися 103 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Бобилівка, Гірки, Кучерівка, Василівка, Шалигине Сумської області; Заріччя, Сергіївське Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, здійснив 87 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. На окремих ділянках наші захисники мали частковий успіх, просунувшись уперед та закріпившись.

На Південно-Слобожанському українські воїни зупинили три атаки росіян у районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське. Ще чотири бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському агресор здійснив чотири штурмові дії поблизу населених пунктів Піщане та Петропавлівка. Наші оборонці успішно знищують противника, продовжуючи контрдиверсійні заходи у районі Куп’янська.

На Лиманському загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману. Два бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Дронівки.

На Краматорському відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському зупинили сім наступальних дій ворога в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Бересток і Софіївка.

На Покровському окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 23 атаки. На цьому напрямку тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у районі міста Покровськ.

На Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Єгорівка, Новогригорівка.

На Гуляйпільському Сили оборони відбили одну атаку росіян у районі Новомиколаївки, ще одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському відбулося одне бойове зіткнення у районі населеного пункту Степове.

На Придніпровському противник здійснив одну марну спробу прорвати оборону наших захисників у напрямку Антонівського мосту.
