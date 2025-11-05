Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Війна

Рада просить ООН посилити тиск на РФ через систематичні злочини проти журналістів

Серед іншого, йдеться про розширення персональних санкцій проти осіб, причетних до переслідувань, катувань і вбивств журналістів.

Рада просить ООН посилити тиск на РФ через систематичні злочини проти журналістів
Фото: 112.ua

Верховна Рада України ухвалила постанову у зв’язку із систематичними злочинами проти журналістів і працівників медіа. Парламент звернувся до ООН, парламентів та урядів держав — членів ЄС і НАТО, Європарламенту та профільних журналістських асоціацій із закликом посилити тиск на Росію.

Постанова передбачає:

  • розширення персональних санкцій проти осіб, причетних до переслідувань, катувань і вбивств журналістів;
  • запровадження додаткових санкцій проти РФ та держав, які співпрацюють із нею і підтримують її терористичний режим;
  • обмеження доступу російських державних і пропагандистських медіа до міжнародних інформаційних платформ;
  • посилення контролю за дотриманням міжнародних стандартів інформаційної безпеки.

Верховна Рада також закликає міжнародні інституції активізувати зусилля для звільнення та повернення в Україну всіх журналістів і працівників медіа, незаконно утримуваних РФ, а також сприяти документуванню й розслідуванню злочинів, скоєних проти представників медіа.
