Рада просить ООН посилити тиск на РФ через систематичні злочини проти журналістів

Серед іншого, йдеться про розширення персональних санкцій проти осіб, причетних до переслідувань, катувань і вбивств журналістів.

Верховна Рада України ухвалила постанову у зв’язку із систематичними злочинами проти журналістів і працівників медіа. Парламент звернувся до ООН, парламентів та урядів держав — членів ЄС і НАТО, Європарламенту та профільних журналістських асоціацій із закликом посилити тиск на Росію.

Постанова передбачає:

розширення персональних санкцій проти осіб, причетних до переслідувань, катувань і вбивств журналістів;

запровадження додаткових санкцій проти РФ та держав, які співпрацюють із нею і підтримують її терористичний режим;

обмеження доступу російських державних і пропагандистських медіа до міжнародних інформаційних платформ;

посилення контролю за дотриманням міжнародних стандартів інформаційної безпеки.

Верховна Рада також закликає міжнародні інституції активізувати зусилля для звільнення та повернення в Україну всіх журналістів і працівників медіа, незаконно утримуваних РФ, а також сприяти документуванню й розслідуванню злочинів, скоєних проти представників медіа.