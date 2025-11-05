Рада просить ООН посилити тиск на РФ через систематичні злочини проти журналістів

Верховна Рада України ухвалила постанову у зв’язку із систематичними злочинами проти журналістів і працівників медіа. Парламент звернувся до ООН, парламентів та урядів держав — членів ЄС і НАТО, Європарламенту та профільних журналістських асоціацій із закликом посилити тиск на Росію.
Постанова передбачає:
- розширення персональних санкцій проти осіб, причетних до переслідувань, катувань і вбивств журналістів;
- запровадження додаткових санкцій проти РФ та держав, які співпрацюють із нею і підтримують її терористичний режим;
- обмеження доступу російських державних і пропагандистських медіа до міжнародних інформаційних платформ;
- посилення контролю за дотриманням міжнародних стандартів інформаційної безпеки.
Верховна Рада також закликає міжнародні інституції активізувати зусилля для звільнення та повернення в Україну всіх журналістів і працівників медіа, незаконно утримуваних РФ, а також сприяти документуванню й розслідуванню злочинів, скоєних проти представників медіа.