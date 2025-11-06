Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
У Росії партизани спалили десятки локомотивів, які використовувалися для логістики на війні

Згоріли системи управління та електропостачання десятків машин.

У Росії партизани спалили десятки локомотивів, які використовувалися для логістики на війні
У РФ спалили локомотиви
Фото: Скріншот відео

У Головному управлінні розвідки МО України розповіли, що рух спротиву "Свобода Росії" спалив десятки локомотивів на території держави-агресора. 

"Рух спротиву кремлівському режиму “Свобода Росії” провів серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури противника", – йдеться у повідомленні ГУР. 

Там додали, що ці партизани активно діють від початку повномасштабної війни та наразі є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території РФ.

Цілями ударів стали локомотиви, які росіяни використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході бойових дій проти України.

Згоріли системи управління та електропостачання десятків машин, що забезпечували перевезення військових вантажів.У розвідці кажуть, що удари суттєво сповільнили переміщення ворожих ресурсів та вплинули на стабільність забезпечення підрозділів армії РФ на фронті.
