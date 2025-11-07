Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Внаслідок ударів Росії по Херсонській області вчора поранені 10 людей

Окупанти били по обласному центру та інших населених пунктах області. 

Внаслідок ударів Росії по Херсонській області вчора поранені 10 людей
Фото: EPA/UPG

Учора, 6 листопада, внаслідок російських ударів по Херсонській області поранення дістали 10 людей. Серед них – дитина. 

Росіяни били дронами, авіацією та артилерією. Під вогнем перебували Антонівка, Садове, Комишани, Інженерне, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Берегове, Велетенське, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Монастирське, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон, повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, господарчу споруду, приватні автомобілі, автобус та газопровід. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає”, – сказав він.

Голова ОВА нагадав, що можна евакуюватися до безпечних місць. Для цього можна звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.
