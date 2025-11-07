Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Трамп вважає, що в питанні завершення війни в Україні вдалося досягнути "значного прогресу"

Американський лідер сказав про це на саміті з лідерами країн Центральної Європи. 

Трамп вважає, що в питанні завершення війни в Україні вдалося досягнути "значного прогресу"
Дональд Трамп
Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп вважає, що в питанні закінчення війни в Україні досягнуто "значного прогресу". Про це він сказав під час зустрічі з лідерами країн Центральної Азії в Білому домі. 

Трамп укотре повторив заяву, що за вісім місяців завершилися вісім воєн. Але зараз прагнуть закінчити ще одну – між Україною і Росією.

"Ми ще не досягли цього, але я думаю, ми зробили великий прогрес", – сказав він. 

Американський лідер також додав, що після застосування Сполученими Штатами санкцій проти російської нафтової галузі експорт нафти з Росії знизився. 

"Експорт з Росії упав. Ми хотіли б бачити кінець війни. Так багато людей було вбито. Російських солдат вбито. Тож ми думаємо, в якийсь момент вони значно порозумнішають і зроблять це. Так, російський експорт суттєво знизився", – сказав Трамп.

  • На саміті в Білому домі вчора зібралися лідери Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Зустріч відбулася на тлі зацікавлення Трампа в закупівлі рідкісноземельних матеріалів. 
