Трамп вважає, що в питанні завершення війни в Україні вдалося досягнути "значного прогресу"

Американський лідер сказав про це на саміті з лідерами країн Центральної Європи.

Президент США Дональд Трамп вважає, що в питанні закінчення війни в Україні досягнуто "значного прогресу". Про це він сказав під час зустрічі з лідерами країн Центральної Азії в Білому домі.

Трамп укотре повторив заяву, що за вісім місяців завершилися вісім воєн. Але зараз прагнуть закінчити ще одну – між Україною і Росією.

"Ми ще не досягли цього, але я думаю, ми зробили великий прогрес", – сказав він.

Американський лідер також додав, що після застосування Сполученими Штатами санкцій проти російської нафтової галузі експорт нафти з Росії знизився.

"Експорт з Росії упав. Ми хотіли б бачити кінець війни. Так багато людей було вбито. Російських солдат вбито. Тож ми думаємо, в якийсь момент вони значно порозумнішають і зроблять це. Так, російський експорт суттєво знизився", – сказав Трамп.