Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

Адміністрація Трампа хоче закрити бюро "Радіо Свобода" в Угорщині

Метою закриття бюро є допомога Орбану на виборах наступного року.

Адміністрація Трампа хоче закрити бюро "Радіо Свобода" в Угорщині
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує закрити угорське бюро "Радіо Свобода” - Szabad Europa.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Такими планами з Конгресом поділилась очільниця урядового Агентства США з глобальних медіа Кері Лейк.

"Воно (Szabad Europa. – Ред.) насправді має на меті дестабілізувати цю країну (Угорщину. – Ред.). Гроші американських платників податків не повинні йти на глобалістську радіопрограму. Це союзник НАТО, а глобалісти ненавидять Віктора Орбана", – сказала Лейк.

Втім, наразі незрозуміло, чи може вона в односторонньому порядку закрити Szabad Europa.

Раніше очільниця Агентства США з глобальних медіа вже скоротила майже все фінансування мовників, якими керує, зокрема "Голосу Америки" та "Радіо Вільна Азія".

  • Медіагрупа Indamedia, співвласником якої є угорський проурядовий бізнесмен Міклош Васілі, придбала портфель активів компанії Ringier Hungary. До нього входить найпопулярніший таблоїд Угорщини Blikk.
  • Лідер нової правоцентристської опозиційної партії “Тіса” Петер Мадяр розкритикував угоду, і назвав її спробою Орбана зміцнити свій контроль над угорськими ЗМІ.
Теми: , ,
