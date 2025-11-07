Адміністрація Трампа хоче закрити бюро "Радіо Свобода" в Угорщині

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує закрити угорське бюро "Радіо Свобода” - Szabad Europa.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Такими планами з Конгресом поділилась очільниця урядового Агентства США з глобальних медіа Кері Лейк.
"Воно (Szabad Europa. – Ред.) насправді має на меті дестабілізувати цю країну (Угорщину. – Ред.). Гроші американських платників податків не повинні йти на глобалістську радіопрограму. Це союзник НАТО, а глобалісти ненавидять Віктора Орбана", – сказала Лейк.
Втім, наразі незрозуміло, чи може вона в односторонньому порядку закрити Szabad Europa.
Раніше очільниця Агентства США з глобальних медіа вже скоротила майже все фінансування мовників, якими керує, зокрема "Голосу Америки" та "Радіо Вільна Азія".
- Медіагрупа Indamedia, співвласником якої є угорський проурядовий бізнесмен Міклош Васілі, придбала портфель активів компанії Ringier Hungary. До нього входить найпопулярніший таблоїд Угорщини Blikk.
- Лідер нової правоцентристської опозиційної партії “Тіса” Петер Мадяр розкритикував угоду, і назвав її спробою Орбана зміцнити свій контроль над угорськими ЗМІ.