Жоден офіційний представник США не поїде на саміт G20 у ПАР

Дональд Трамп заявляє, що у ПАР там порушують права людини.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що жоден представник американського уряду не братиме участі в саміті «Великої двадцятки» у Південно-Африканській Республіці, передає Reuters.

За словами Трампа, це тому, що у ПАР є нібито «порушення прав людини».

«З нетерпінням чекаю на проведення саміту G20 2026 року в Маямі, штат Флорида», — написав Трамп у своїй соцмережі.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який мав представляти США на саміті лідерів у Йоганнесбурзі 22–23 листопада, також скасував поїздку.

У Міністерстві закордонних справ Південної Африки назвали рішення Вашингтона «прикрим» і повторили свою відмову від звинувачень Трампа про нібито переслідування білих африканерів.

«Твердження, що ця спільнота зазнає утисків, не підтверджується фактами», — заявили в МЗС. Там також наголосили, що Південна Африка, маючи досвід подолання расової нерівності, прагне використовувати платформу G20 для просування «справжньої солідарності».

Раніше цього року державний секретар США Марко Рубіо також бойкотував зустріч міністрів закордонних справ G20 у ПАР, яка очолює організацію з грудня 2024-го по листопад 2025 року.

Після завершення головування Південної Африки США мають перебрати президентство в G20.