Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Жоден офіційний представник США не поїде на саміт G20 у ПАР

Дональд Трамп заявляє, що у ПАР там порушують права людини.

президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повідомив, що жоден представник американського уряду не братиме участі в саміті «Великої двадцятки» у Південно-Африканській Республіці, передає Reuters.

За словами Трампа, це тому, що у ПАР є нібито «порушення прав людини».

«З нетерпінням чекаю на проведення саміту G20 2026 року в Маямі, штат Флорида», — написав Трамп у своїй соцмережі.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який мав представляти США на саміті лідерів у Йоганнесбурзі 22–23 листопада, також скасував поїздку.

У Міністерстві закордонних справ Південної Африки назвали рішення Вашингтона «прикрим» і повторили свою відмову від звинувачень Трампа про нібито переслідування білих африканерів.

«Твердження, що ця спільнота зазнає утисків, не підтверджується фактами», — заявили в МЗС. Там також наголосили, що Південна Африка, маючи досвід подолання расової нерівності, прагне використовувати платформу G20 для просування «справжньої солідарності».

Раніше цього року державний секретар США Марко Рубіо також бойкотував зустріч міністрів закордонних справ G20 у ПАР, яка очолює організацію з грудня 2024-го по листопад 2025 року.

Після завершення головування Південної Африки США мають перебрати президентство в G20.
