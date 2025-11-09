Росіяни атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини, поранено жінку

Російська армія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру у Сумській області, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Під ударами росіян – як прикордонні громади, так і віддалені від кордону райони області.

Масований удар безпілотниками ворог завдав по Роменській громаді. Поцілили по складських приміщеннях місцевих підприємств.

Унаслідок атаки пошкоджені також вікна у п’ятиповерховому житловому будинку. Триває обстеження території та ліквідація наслідків атаки.

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранення отримала 45-річна жінка. Постраждалу госпіталізували, їй надають необхідну медичну допомогу.

У Ковпаківському районі Сум через ворожу атаку пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Мешканцям пошкодженого домогосподарств надають допомогу.