Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

Росіяни атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини, поранено жінку

Масований удар безпілотниками ворог завдав по Роменській громаді.

Росіяни атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини, поранено жінку
Фото: unn.ua

Російська армія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру у Сумській області, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Під ударами росіян – як прикордонні громади, так і віддалені від кордону райони області.

Масований удар безпілотниками ворог завдав по Роменській громаді. Поцілили по складських приміщеннях місцевих підприємств. 

Унаслідок атаки пошкоджені також вікна у п’ятиповерховому житловому будинку. Триває обстеження території та ліквідація наслідків атаки.

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранення отримала 45-річна жінка. Постраждалу госпіталізували, їй надають необхідну медичну допомогу.

У Ковпаківському районі Сум через ворожу атаку пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Мешканцям пошкодженого домогосподарств надають допомогу.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies