У чеській партії ANO заявили про ймовірність припинення ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні

Перший заступник голови популістської партії Чехії ANO Карел Гавлічек заявив про можливість припинення ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на iDnes.

За словами Гавлічека, посадовці "були залякані" урядом, що йде у відставку, і тепер починають "висловлюватися" щодо ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні.

На його думку, країни, які приєдналися до ініціативи, будуть здивовані.

“Висновки формування уряду показують більші проблеми, ніж очікував рух ANO"” – сказав політик.