У чеській партії ANO заявили про ймовірність припинення ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні

Перший заступник голови популістської партії Чехії ANO Карел Гавлічек заявив про можливість припинення ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні.
Про це пише “Європейська правда” з посиланням на iDnes.
За словами Гавлічека, посадовці "були залякані" урядом, що йде у відставку, і тепер починають "висловлюватися" щодо ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні.
На його думку, країни, які приєдналися до ініціативи, будуть здивовані.
“Висновки формування уряду показують більші проблеми, ніж очікував рух ANO"” – сказав політик.
- Раніше лідер ANO Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси. Потім він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи, заявляючи, зокрема сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.
- Після виборів Бабіш підтвердив, що його уряд припинить бюджетне фінансування постачання зброї до України.
- Однак потім Бабіш висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському і заявив, що дозволить приватним виробникам оборонної продукції продовжувати постачати її до Києва.
- Один із лідерів коаліції, яка формується, Філіп Турек, котрий може очолити чеське МЗС, заявив, що майбутній уряд Чехії розглядає можливість скорочення військової допомоги Україні після зміни влади.