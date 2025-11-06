Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСвіт

Потенційний глава МЗС Чехії анонсував зменшення підтримки України

Турек заявив, що його держава «зосередиться на дипломатичних зусиллях для завершення війни в Україні та мінімізації ризиків конфлікту в Європі». 

Потенційний глава МЗС Чехії анонсував зменшення підтримки України
один із лідерів нової коаліції у Чехії Філіп Турек
Фото: фейсбук-сторінка Філіпа Турека

Майбутній уряд Чехії розглядає можливість скорочення військової допомоги Україні після зміни влади.

Про це заявив один із лідерів коаліції, яка формується, Філіп Турек, котрий може очолити чеське МЗС, пише Politico.

Турек сказав, що Чехія «збереже свої зобов’язання перед НАТО та дотримання міжнародного права», але водночас «зосередиться на дипломатичних зусиллях для завершення війни в Україні та мінімізації ризиків конфлікту в Європі». 

За його словами, країна «переорієнтує фінансування з військової допомоги з держбюджету на гуманітарну підтримку, приділяючи пріоритет увазі власній безпеці».

Турек, якого розглядають на посаду міністра закордонних справ у новому кабміні, заявив, що уряд «вибудовуватиме відносини з Москвою, керуючись прагматичним захистом національних інтересів, уникаючи ескалації, яка може загрожувати енергетичній чи економічній стабільності Чехії».

Чинний міністр закордонних справ Ян Ліпавський різко розкритикував ці заяви, зазначивши, що обмеження військової підтримки Києва «стане різдвяним подарунком Володимиру Путіну». За його словами, політична програма нової коаліції «жодного разу не згадує слово “Росія” і не визнає її агресії», що, на думку Ліпавського, «підриває безпеку самої Чехії».
