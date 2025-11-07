США підтвердили намір підтримувати довгострокову енергетичну співпрацю з Європою

США мають намір зберегти довгострокову присутність на європейському енергетичному ринку, заявив міністр енергетики США Кріс Райт, передає Euronews.
«Сполучені Штати самі можуть замістити весь обсяг російського газу в Європі завдяки потужностям, які ми створюємо», — заявив міністр внутрішніх справ Даг Берґум.
За словами Райта, Вашингтон розглядає свою присутність у Європі як стратегічну і довготривалу: «Ми були союзниками з європейськими націями протягом усієї історії Сполучених Штатів. Наші ресурси величезні, а бажання розвивати співпрацю — міцне. Так, США залишаться тут надовго».
Європа вже є найбільшим ринком збуту американського СПГ. Зараз увага зосереджена на так званому вертикальному коридорі — новому маршруті постачання газу з півдня на північ, який з’єднає Грецію, Болгарію, Румунію та Україну.
Американський міністр енергетики підкреслив, що США мають удвічі більший обсяг газового виробництва, ніж Росія, і їхні експортні можливості зростають швидше, ніж видобуток.
«Ми віримо, що країни, які мають надійне енергопостачання, мають більші економічні можливості, процвітання, а такі трансатлантичні партнерства сприяють миру у світі», — сказав Райт.
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зазначив, що його держава має стратегічне розташування і заявив, що «Греція — це природні ворота для американського зрідженого газу до Європи».
«Якщо раніше Греція була кінцевою точкою енергетичної системи, коли Європа залежала від Росії, то тепер вона — ворота, через які американська енергія надходить до Європи. Це величезна економічна вигода для Афін і великий плюс для США, які мають такого союзника», - заявив у відповідь Райт.