США підтвердили намір підтримувати довгострокову енергетичну співпрацю з Європою

«Штати самі можуть замістити весь обсяг російського газу в Європі», - заявив американський міністр енергетики.

США мають намір зберегти довгострокову присутність на європейському енергетичному ринку, заявив міністр енергетики США Кріс Райт, передає Euronews.

«Сполучені Штати самі можуть замістити весь обсяг російського газу в Європі завдяки потужностям, які ми створюємо», — заявив міністр внутрішніх справ Даг Берґум.

За словами Райта, Вашингтон розглядає свою присутність у Європі як стратегічну і довготривалу: «Ми були союзниками з європейськими націями протягом усієї історії Сполучених Штатів. Наші ресурси величезні, а бажання розвивати співпрацю — міцне. Так, США залишаться тут надовго».

Європа вже є найбільшим ринком збуту американського СПГ. Зараз увага зосереджена на так званому вертикальному коридорі — новому маршруті постачання газу з півдня на північ, який з’єднає Грецію, Болгарію, Румунію та Україну.

Американський міністр енергетики підкреслив, що США мають удвічі більший обсяг газового виробництва, ніж Росія, і їхні експортні можливості зростають швидше, ніж видобуток.

«Ми віримо, що країни, які мають надійне енергопостачання, мають більші економічні можливості, процвітання, а такі трансатлантичні партнерства сприяють миру у світі», — сказав Райт.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зазначив, що його держава має стратегічне розташування і заявив, що «Греція — це природні ворота для американського зрідженого газу до Європи».

«Якщо раніше Греція була кінцевою точкою енергетичної системи, коли Європа залежала від Росії, то тепер вона — ворота, через які американська енергія надходить до Європи. Це величезна економічна вигода для Афін і великий плюс для США, які мають такого союзника», - заявив у відповідь Райт.