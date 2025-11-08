​Помер 97-річний генетик і співлауреат Нобелівської премії за відкриття структури ДНК Джеймс Вотсон

Він увійшов в історію як співвідкривач подвійної спіралі ДНК.

У 97-річному віці помер американський генетик Джеймс Дьюї Вотсон, який отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини 1962 року разом із Френсісом Крiком і Морісом Вілкінсом за відкриття молекулярної структури ДНК.

Як пише CNN, про його смерть повідомила лабораторія Cold Spring Harbor Laboratory, де він пропрацював більшу частину свого життя. Зазначається, що науковець помер "після короткої хвороби".

Вотсон, який прагнув розкрити, як виглядає "молекула життя", отримав за це Нобелівську премію. Пізніше він став першим директором масштабного Проєкту геному людини і першим живим лауреатом Нобелівської премії, який продав свою нагороду, частину виручених коштів спрямувавши на фінансування наукових досліджень.

Вотсон разом із Френсісом Крiком і Морісом Вілкінсом увійшов в історію як співвідкривач подвійної спіралі ДНК у 1953 році. Ця публікація в журналі Nature стала проривом у науці й започаткувала сучасну молекулярну біологію.

Він народився 6 квітня 1928 року в Чикаго. Отримав стипендію в Чиказькому університеті, де у 1947 році здобув ступінь бакалавра зоології, а згодом – докторат в Університеті Індіани. Саме там він захопився генетикою.

У 1951 році Вотсон приєднався до досліджень у лабораторії Кавендіша в Кембриджі, де познайомився з Крiком і Вілкінсом. Разом вони створили модель подвійної спіралі ДНК, використовуючи також рентгенівські знімки британської хімікині Розалінд Франклін, внесок якої довго залишався недооціненим.

У 1968 році він очолив Cold Spring Harbor Laboratory, перетворивши її на провідний центр молекулярної біології. Також став автором популярного підручника "Molecular Biology of the Gene", що став класикою біологічної освіти.

Пізніше він очолював Проєкт геному людини, а у 2007 році став другою людиною у світі, чий повний геном було розшифровано та оприлюднено.

У 2014 році він продав свою Нобелівську медаль за $4,76 млн, а рукопис промови – за $356 тис., передавши кошти на наукові цілі.

Останні роки життя Вотсон провів у тіні скандалів через його расистські заяви, зокрема у 2007 та 2019 роках, коли він повторив необґрунтовані висловлювання про нібито генетичну різницю в інтелекті між чорношкірими та білошкірими білими людьми. Після цього він остаточно втратив усі почесні звання в Cold Spring Harbor Laboratory.