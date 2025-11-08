Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСвіт

​Помер 97-річний генетик і співлауреат Нобелівської премії за відкриття структури ДНК Джеймс Вотсон

Він увійшов в історію як співвідкривач подвійної спіралі ДНК.

​Помер 97-річний генетик і співлауреат Нобелівської премії за відкриття структури ДНК Джеймс Вотсон
Співвідкривач ДНК Джеймс Вотсон
Фото: EPA/UPG

У 97-річному віці помер американський генетик Джеймс Дьюї Вотсон, який отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини 1962 року разом із Френсісом Крiком і Морісом Вілкінсом за відкриття молекулярної структури ДНК.

Як пише CNN, про його смерть повідомила лабораторія Cold Spring Harbor Laboratory, де він пропрацював більшу частину свого життя. Зазначається, що науковець помер "після короткої хвороби".

Вотсон, який прагнув розкрити, як виглядає "молекула життя", отримав за це Нобелівську премію. Пізніше він став першим директором масштабного Проєкту геному людини і першим живим лауреатом Нобелівської премії, який продав свою нагороду, частину виручених коштів спрямувавши на фінансування наукових досліджень.

Вотсон разом із Френсісом Крiком і Морісом Вілкінсом увійшов в історію як співвідкривач подвійної спіралі ДНК у 1953 році. Ця публікація в журналі Nature стала проривом у науці й започаткувала сучасну молекулярну біологію.

Він народився 6 квітня 1928 року в Чикаго. Отримав стипендію в Чиказькому університеті, де у 1947 році здобув ступінь бакалавра зоології, а згодом – докторат в Університеті Індіани. Саме там він захопився генетикою.

У 1951 році Вотсон приєднався до досліджень у лабораторії Кавендіша в Кембриджі, де познайомився з Крiком і Вілкінсом. Разом вони створили модель подвійної спіралі ДНК, використовуючи також рентгенівські знімки британської хімікині Розалінд Франклін, внесок якої довго залишався недооціненим.

У 1968 році він очолив Cold Spring Harbor Laboratory, перетворивши її на провідний центр молекулярної біології. Також став автором популярного підручника "Molecular Biology of the Gene", що став класикою біологічної освіти.

Пізніше він очолював Проєкт геному людини, а у 2007 році став другою людиною у світі, чий повний геном було розшифровано та оприлюднено.

У 2014 році він продав свою Нобелівську медаль за $4,76 млн, а рукопис промови – за $356 тис., передавши кошти на наукові цілі. 

Останні роки життя Вотсон провів у тіні скандалів через його расистські заяви, зокрема у 2007 та 2019 роках, коли він повторив необґрунтовані висловлювання про нібито генетичну різницю в інтелекті між чорношкірими та білошкірими білими людьми. Після цього він остаточно втратив усі почесні звання в Cold Spring Harbor Laboratory.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies