Верховний суд США дозволив вказувати у паспортах лише стать, визначену при народженні

Раніше такий порядок зазначення статі був тимчасово заблокований федеральним судом у Бостоні.

Верховний суд США дозволив вказувати у паспортах лише стать, визначену при народженні
Фото: EPA/UPG

Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа вимагати, щоб позначка статі у паспортах відповідала біологічній статі власника, повідомляє CNN. 

Видання зазначає, що рішення стало ударом для трансгендерних і небінарних американців, які вважають таку політику неконституційною.

У постанові без підпису суд зазначив, що вказівка статі при народженні не порушує принцип рівного захисту. 

Американський союз громадянських свобод (ACLU) назвав рішення «болючим ударом по свободі бути собою».

Політика Трампа скасувала зміни адміністрації Байдена, яка у 2021 році дозволила обирати маркер «X» у паспортах для небінарних осіб. Тепер паспорти знову мають відображати стать при народженні, а опція «X» вилучена.

Це вже друге рішення Верховного суду на користь Трампа у справах, що стосуються трансгендерних американців: раніше суд дозволив відновити заборону на службу трансгендерних осіб у війську.
