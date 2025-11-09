Трамп висунув заступника Келлога спецпосланцем по Білорусі

Президент США Дональд Трамп висунув юриста Джона Коула на посаду спеціального посланця Вашингтону з питань Білорусі.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Він [Коул] уже успішно домігся звільнення 100 заручників і прагне звільнити ще 50. Я хотів би заздалегідь подякувати високоповажному президенту Білорусі Олександру Лукашенку за його рішення про звільнення цих додаткових осіб", – написав Трамп.

Коул – один з адвокатів Трампа, який нині є заступником спецпосланця з питань України Кіта Келлога. На цій посаді Коул вже брав участь у переговорах з білоруським диктатором Лукашенком. У червні він відвідував Мінськ разом з Келлогом – тоді вдалося звільнити 14 політичних ув'язнених, зокрема одного з лідерів протестного руху, чоловіка глави білоруської опозиції у вигнанні Сергія Тихановського. У вересні 2025 року в Білорусі звільнили 52 політичних в’язнів після візиту представника США.