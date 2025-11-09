Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Трамп висунув заступника Келлога спецпосланцем по Білорусі

Президент США зазначив, що Джон Коул уже успішно домігся звільнення 100 заручників і прагне звільнити ще 50. 

Трамп висунув заступника Келлога спецпосланцем по Білорусі
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп висунув юриста Джона Коула на посаду спеціального посланця Вашингтону з питань Білорусі. 

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Він [Коул] уже успішно домігся звільнення 100 заручників і прагне звільнити ще 50. Я хотів би заздалегідь подякувати високоповажному президенту Білорусі Олександру Лукашенку за його рішення про звільнення цих додаткових осіб", – написав Трамп. 

Коул – один з адвокатів Трампа, який нині є заступником спецпосланця з питань України Кіта Келлога. На цій посаді Коул вже брав участь у переговорах з білоруським диктатором Лукашенком. У червні він відвідував Мінськ разом з Келлогом – тоді вдалося звільнити 14 політичних ув'язнених, зокрема одного з лідерів протестного руху, чоловіка глави білоруської опозиції у вигнанні Сергія Тихановського. У вересні 2025 року в Білорусі звільнили 52 політичних в’язнів після візиту представника США. 
