У Білорусі звільнили 52 політичних в’язнів після візиту представника США

У Мінську відбулася зустріч між самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком та заступником спецпредставника президента США Кіта Келлога — Джоном Коулом і того ж дня влада республіки звільнила 52 політичних в’язнів, пише «Эхо Кавказа».

Литовський президент Литви Гітанас Науседа заявив, що політв’язні прибули до Литви, серед них — шестеро громадян його країни.

Білорусь випустила на волю, зокрема, журналіста Радіо Свобода Ігоря Лосіка.

Пресслужба Лукашенка повідомила, що він помилував 14 іноземців, зокрема, громадян Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великобританії.

Під час зустрічі представник США передав Лукашенку листа від Дональда Трампа, у якому президент США привітав диктатора із днем народження та відзначив перемогу білоруської тенісистки Аріни Соболенко на Відкритому чемпіонаті США. Він також повідомив, що Вашингтон зняв санкції з авіакомпанії «Белавіа» та не виключив відновлення роботи американського посольства в Мінську.

Це вже другий візит Дона Коула до Білорусі цього року. Після його попередньої зустрічі з Лукашенком влада звільнила кількох політичних в’язнів, серед яких був і опозиційний політик Сергій Тихановський.