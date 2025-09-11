Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
​Кримські цілі
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСвіт

У Білорусі звільнили 52 політичних в’язнів після візиту представника США

Серед звільнених - журналіст Радіо Свобода Ігор Лосік.

У Білорусі звільнили 52 політичних в’язнів після візиту представника США
Білоруський політв'язень Ігор Лосік
Фото: Радіо Свобода

У Мінську відбулася зустріч між самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком та заступником спецпредставника президента США Кіта Келлога — Джоном Коулом і того ж дня влада республіки звільнила 52 політичних в’язнів, пише «Эхо Кавказа».

Литовський президент Литви Гітанас Науседа заявив, що політв’язні прибули до Литви, серед них — шестеро громадян його країни. 

Білорусь випустила на волю, зокрема, журналіста Радіо Свобода Ігоря Лосіка.

Пресслужба Лукашенка повідомила, що він помилував 14 іноземців, зокрема, громадян Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великобританії. 

Під час зустрічі представник США передав Лукашенку листа від Дональда Трампа, у якому президент США привітав диктатора із днем народження та відзначив перемогу білоруської тенісистки Аріни Соболенко на Відкритому чемпіонаті США. Він також повідомив, що Вашингтон зняв санкції з авіакомпанії «Белавіа» та не виключив відновлення роботи американського посольства в Мінську.

Це вже другий візит Дона Коула до Білорусі цього року. Після його попередньої зустрічі з Лукашенком влада звільнила кількох політичних в’язнів, серед яких був і опозиційний політик Сергій Тихановський.

  • У серпні Лукашенко заявив, що не збирається відпускати з в'язниць близько 1600 опозиціонерів, про яких йшла мова у його спілкуванні з Трампом.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies