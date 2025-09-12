Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
"Чиста провокація Кремля": МЗС Чехії викликало російського посла через дрони у Польщі

Глава чеського МЗС висловив підтримку Польщі.

"Чиста провокація Кремля": МЗС Чехії викликало російського посла через дрони у Польщі
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Міністерство закордонних справ Чехії викликало російського посла для пояснення ситуації з дронами в Польщі.

Про це глава чеського МЗС Ян Ліпавський повідомив у мережі Х.

"Я вирішив викликати російського посла. Російські дрони в Польщі – це чиста провокація Кремля. Чеська Республіка твердо стоїть на боці Польщі. Ми будемо захищати територію Альянсу", — зазначив Ліпавський.

Також Ян Ліпавський додав, що міністри С5 також обговорили інцидент під час зустрічі. "Агресивні дії Росії у польському повітряному просторі були явною провокацією та грубим порушенням суверенітету Польщі. Я радий, що міністри С5 спільно підтвердили цей факт".

"У складні часи важливо бути разом і бути готовими надати таку підтримку країні-партнеру, яка буде потрібна", – сказав Ліпавський.

  • Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що має докази навмисного вторгнення РФ у повітряний простір країни.
  • Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заперечив президенту США Дональду Трампу, що атака російських дронів у Польщі була помилкою.
