"Чиста провокація Кремля": МЗС Чехії викликало російського посла через дрони у Польщі

Міністерство закордонних справ Чехії викликало російського посла для пояснення ситуації з дронами в Польщі.

Про це глава чеського МЗС Ян Ліпавський повідомив у мережі Х.

"Я вирішив викликати російського посла. Російські дрони в Польщі – це чиста провокація Кремля. Чеська Республіка твердо стоїть на боці Польщі. Ми будемо захищати територію Альянсу", — зазначив Ліпавський.

Також Ян Ліпавський додав, що міністри С5 також обговорили інцидент під час зустрічі. "Агресивні дії Росії у польському повітряному просторі були явною провокацією та грубим порушенням суверенітету Польщі. Я радий, що міністри С5 спільно підтвердили цей факт".

"У складні часи важливо бути разом і бути готовими надати таку підтримку країні-партнеру, яка буде потрібна", – сказав Ліпавський.