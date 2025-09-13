«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
​Міністри фінансів країн «Групи семи» обговорили нові економічні заходи, щоб посилити тиск на Росію

Також домовилися прискорити роботу над використанням заморожених російських активів.

​Міністри фінансів країн «Групи семи» обговорили нові економічні заходи, щоб посилити тиск на Росію
"Велика сімка"
Фото: НАЗК

Під головуванням Канади міністри фінансів країн «Групи семи» обговорили нові економічні заходи, щоб посилити тиск на Росію та примусити її припинити війну проти України.

Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Приводом скликання зустрічі міністрів стали останні дії Москви — нові обстріли України та порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.

За словами канадського міністра фінансів Франсуа-Філіпа Шампана, Канада і союзники залишаються відданими спільним діям на підтримку України і пошуку додаткових механізмів тиску на Кремль. Міністри домовилися прискорити роботу над використанням заморожених російських активів для фінансування української оборони та розглянути інші шляхи для розширення допомоги Києву.

Окремо ішлося на зустрічі про подальші санкції, торговельні обмеження тіа введення тарифів проти тих, хто допомагає Росії у війні. Міністри також привітали кроки Канади, ЄС і Великої Британії, які знизили стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель.
