Під головуванням Канади міністри фінансів країн «Групи семи» обговорили нові економічні заходи, щоб посилити тиск на Росію та примусити її припинити війну проти України.

Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Приводом скликання зустрічі міністрів стали останні дії Москви — нові обстріли України та порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.

За словами канадського міністра фінансів Франсуа-Філіпа Шампана, Канада і союзники залишаються відданими спільним діям на підтримку України і пошуку додаткових механізмів тиску на Кремль. Міністри домовилися прискорити роботу над використанням заморожених російських активів для фінансування української оборони та розглянути інші шляхи для розширення допомоги Києву.

Окремо ішлося на зустрічі про подальші санкції, торговельні обмеження тіа введення тарифів проти тих, хто допомагає Росії у війні. Міністри також привітали кроки Канади, ЄС і Великої Британії, які знизили стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель.