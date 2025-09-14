Безпілотники атакували один з найбільших у Росії Киришський нафтопереробний завод

Ударні дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії — Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області.
Про це повідомляє Astra.
Завод атакували в ніч на 14 вересня, дрони вдарили по комплексу первинної переробки нафти ЄЛОУ-AT-6.
"Киришинефтеоргсинтез" є одним із лідерів у Росії за обсягами переробки нафти, яка становить близько 19,8 млн тонн на рік. Також завод спеціалізується на широкому виробництві нафтопродукції — бензину, авіаційного палива та іншого.
Він розташований у 790 км від державного кордону України.
У березні 2025 року дрони Сил оборони України атакували територію "Киришинефтеоргсинтез", де один із дронів пошкодив резервуар із нафтопродуктами.