Безпілотники атакували один з найбільших у Росії Киришський нафтопереробний завод

Ударні дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії — Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області.

Про це повідомляє Astra.

Завод атакували в ніч на 14 вересня, дрони вдарили по комплексу первинної переробки нафти ЄЛОУ-AT-6.

"Киришинефтеоргсинтез" є одним із лідерів у Росії за обсягами переробки нафти, яка становить близько 19,8 млн тонн на рік. Також завод спеціалізується на широкому виробництві нафтопродукції — бензину, авіаційного палива та іншого.

Він розташований у 790 км від державного кордону України.

У березні 2025 року дрони Сил оборони України атакували територію "Киришинефтеоргсинтез", де один із дронів пошкодив резервуар із нафтопродуктами.