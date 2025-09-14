Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Безпілотники атакували один з найбільших у Росії Киришський нафтопереробний завод

"Киришинефтеоргсинтез" є одним із лідерів у Росії за обсягами переробки нафти.

Безпілотники атакували один з найбільших у Росії Киришський нафтопереробний завод
Ударні дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії — Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області.

Про це повідомляє Astra.

Завод атакували в ніч на 14 вересня, дрони вдарили по комплексу первинної переробки нафти ЄЛОУ-AT-6.

"Киришинефтеоргсинтез" є одним із лідерів у Росії за обсягами переробки нафти, яка становить близько 19,8 млн тонн на рік. Також завод спеціалізується на широкому виробництві нафтопродукції — бензину, авіаційного палива та іншого.

Він розташований у 790 км від державного кордону України.

У березні 2025 року дрони Сил оборони України атакували територію "Киришинефтеоргсинтез", де один із дронів пошкодив резервуар із нафтопродуктами.
