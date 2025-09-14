Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Китай відкрив два розслідування щодо американських чипів

Відкрито розслідування щодо дискримінації та можливого заниження цін на чипи.

Китай відкрив два розслідування щодо американських чипів
Фото: EPA/UPG

Міністерство торгівлі Китаю у розпочало антидискримінаційне розслідування торговельної політики США щодо чипів.

Про це повідомляє Reuters, зазначає, що розслідування стартувало за день до нового раунду торговельних переговорів між США та Китаєм в Іспанії.

У його межах перевірять, чи дискримінував Вашингтон китайські компанії у своїй політиці щодо торгівлі чипами.

Також розпочалося друге розслідування щодо підозри демпінгу при ввезенні деяких аналогових американських чипів, що використовуються в таких пристроях, як слухові апарати, Wi-Fi-маршрутизатори та датчики температури. Тобто Китай перевірить, чи не постачали американці такі чипи за кордон за дешевшою ціною, аніж у себе вдома або навіть дешевше за собівартість ‒ заради витіснення конкурентів.

У заяві міністерства йдеться, що Сполучені Штати за останні роки запровадили Пекіну низку обмежень щодо чипів, йдеться про розслідування торговельної дискримінації та експортний контроль.

Пекін вважає, що такі “протекціоністські” дії є дискримінаційними щодо Китаю і що вони мають на меті стримувати та придушувати розвиток Китаєм високотехнологічних галузей, зокрема йдеться про обчислювальні чипи та штучний інтелект.

  • Делегація, яку очолюватиме віце-прем'єр Китаю Хе Ліфен, має розпочати новий раунд діалогу зі Сполученими Штатами з 14 по 17 вересня в Мадриді.
  • У мінторгівлі Китаю заявили, що обидві сторони обговорять економічні та торговельні питання, такі як тарифи США, “зловживання” експортним контролем та TikTok. 
  • У серпні Трамп заявив, що запровадить 100% тариф на комп'ютерні чипи, зробивши виняток для компаній, які зобов'яжуться відкривати виробництво на території США.
