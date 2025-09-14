Китай відкрив два розслідування щодо американських чипів

Міністерство торгівлі Китаю у розпочало антидискримінаційне розслідування торговельної політики США щодо чипів.

Про це повідомляє Reuters, зазначає, що розслідування стартувало за день до нового раунду торговельних переговорів між США та Китаєм в Іспанії.

У його межах перевірять, чи дискримінував Вашингтон китайські компанії у своїй політиці щодо торгівлі чипами.

Також розпочалося друге розслідування щодо підозри демпінгу при ввезенні деяких аналогових американських чипів, що використовуються в таких пристроях, як слухові апарати, Wi-Fi-маршрутизатори та датчики температури. Тобто Китай перевірить, чи не постачали американці такі чипи за кордон за дешевшою ціною, аніж у себе вдома або навіть дешевше за собівартість ‒ заради витіснення конкурентів.

У заяві міністерства йдеться, що Сполучені Штати за останні роки запровадили Пекіну низку обмежень щодо чипів, йдеться про розслідування торговельної дискримінації та експортний контроль.

Пекін вважає, що такі “протекціоністські” дії є дискримінаційними щодо Китаю і що вони мають на меті стримувати та придушувати розвиток Китаєм високотехнологічних галузей, зокрема йдеться про обчислювальні чипи та штучний інтелект.