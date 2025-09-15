Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСвіт

Китай пригрозив відповісти на запровадження мита через купівлю російської нафти

У МЗС Китаю наголосили на законності та бездоганності торгівлі з РФ.

Китай пригрозив відповісти на запровадження мита через купівлю російської нафти
речник МЗС КНР Лінь Цзянь
Фото: x.com/MFA_China

Китай заявив про рішучі заходи у відповідь на можливі запровадження мита збоку країн через закупівлю КНР російської нафти.

Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Дипломат наголосив, що економічна, торгівельна та енергетична співпраця Китаю з країнами світу, включаючи Росію, є "законною і бездоганною", а дії США є "типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом" і серйозно підривають правила міжнародної торгівлі та загрожують безпеці та стабільності світової промисловості та ланцюгів постачання.

Лінь Цзянь зазначив, що Пекін рішуче виступає проти зловживання незаконними односторонніми санкціями проти Китаю.

"Якщо законні права та інтереси Китаю будуть порушені, Китай рішуче контратакуватиме та твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", – сказав він.

За словами речника, позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою — діалог і переговори – "єдиний життєздатний вихід" з неї. "Китай дотримується об’єктивної та неупередженої позиції, наполягаючи на сприянні миру та діалогу".

  • Міністерство фінансів США 12 вересня закликало країни "Групи семи" та Євросоюзу ввести "суттєві тарифи" на товари з Китаю та Індії, аби зупинити їхні закупівлі російської нафти.
