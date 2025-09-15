Китай пригрозив відповісти на запровадження мита через купівлю російської нафти

У МЗС Китаю наголосили на законності та бездоганності торгівлі з РФ.

Китай заявив про рішучі заходи у відповідь на можливі запровадження мита збоку країн через закупівлю КНР російської нафти.

Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Дипломат наголосив, що економічна, торгівельна та енергетична співпраця Китаю з країнами світу, включаючи Росію, є "законною і бездоганною", а дії США є "типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом" і серйозно підривають правила міжнародної торгівлі та загрожують безпеці та стабільності світової промисловості та ланцюгів постачання.

Лінь Цзянь зазначив, що Пекін рішуче виступає проти зловживання незаконними односторонніми санкціями проти Китаю.

"Якщо законні права та інтереси Китаю будуть порушені, Китай рішуче контратакуватиме та твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", – сказав він.

За словами речника, позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою — діалог і переговори – "єдиний життєздатний вихід" з неї. "Китай дотримується об’єктивної та неупередженої позиції, наполягаючи на сприянні миру та діалогу".