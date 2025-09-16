Регулятор автобезпеки США відкрило розслідування щодо Tesla через дверні ручки

Bloomberg раніше виявив серію інцидентів, в яких люди отримували травми або гинули, не маючи змоги відкрити двері при зникненні живлення, особливо після аварій.

Регулятор автомобільної безпеки США відкрив розслідування щодо автокомпанії Ілона Маска "Tesla" через проблеми з дверними ручками у деяких авто Model Y, які можуть призвести до замкнення пасажирів усередині.

Про це повідомляє Bloomberg.

Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) заявило сьогодні, що розпочинає так звану попередню оцінку проблеми, через яку електронні ручки можуть втрачати живлення та виходити з ладу.

Розслідування охоплює деякі автомобілі Model Y 2021 модельного року.

Кілька днів тому розслідування Bloomberg виявило серію інцидентів, в яких люди отримували травми або гинули, не маючи змоги відкрити двері при зникненні живлення, особливо після аварій.

“Розслідування NHTSA зосереджено на працездатності електронних дверних замків ззовні автомобіля, оскільки це єдина ситуація, коли немає ручного способу відкрити дверіі”, – йдеться у заяві агентства.