Мецола оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту

"Ми тут з вами, і ми тут, щоб залишитися".

Президентка Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді. Вона оголосила про відкриття в Києві представництва Європарламенту (трансляцію виступу веде телеканал Рада).

Метою відкриття є присутність в Україні і робота поруч з українцями кожного дня. Мецола сказала, що це було зобов'язанням ЄС перед Україною.

"Ми тут з вами, і ми тут, щоб залишитися", – сказала вона, підкресливши, що підтримка триватиме і після війни, в період відбудови.

Мецола наголосила на необхідності побудови справжнього миру для України. На її думку, потрібно чітко розуміти, що фальшивий мир лише відкладе війну і матиме ще гірші наслідки.

Позиція Євросоюзу чітка: мир має бути постійним і спиратися на справедливість та гідність. Мир, який поважає суверенітет України, її незалежність, підкреслила посадовиця.

"Європа, як і Україна, завжди хотіла миру. Але це має бути справжній мир, тривалий, завдяки якому ми всі будемо в безпеці", – сказала вона.

Саме тому Європа працює з партнерами зі США над тим, щоб мир для України був саме таким.

Мецола також анонсувала 19-ий пакет санкцій проти Росії і подальший відхід від російських нафти і газу.

Окремо президентка Європарламенту згадала про посилення антикорупційних інституцій для членства України в ЄС.

"Особливо важливим є законодавство, пов'язане з планами України. Особливо це стосується відновлення повноважень ваших антикорупційних органів. Верховна Рада показала рішучість у прийнятті законодавства, яке відповідає Євросоюзу", – сказала вона.