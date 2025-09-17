«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ГоловнаСвіт

Мецола оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту

"Ми тут з вами, і ми тут, щоб залишитися". 

Мецола оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Роберта Мецола в Верховній Раді, вересень 2025
Фото: скриншот

Президентка Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді. Вона оголосила про відкриття в Києві представництва Європарламенту (трансляцію виступу веде телеканал Рада). 

Метою відкриття є присутність в Україні і робота поруч з українцями кожного дня. Мецола сказала, що це було зобов'язанням ЄС перед Україною.

"Ми тут з вами, і ми тут, щоб залишитися", – сказала вона, підкресливши, що підтримка триватиме і після війни, в період відбудови. 

Мецола наголосила на необхідності побудови справжнього миру для України. На її думку, потрібно чітко розуміти, що фальшивий мир лише відкладе війну і матиме ще гірші наслідки. 

Позиція Євросоюзу чітка: мир має бути постійним і спиратися на справедливість та гідність. Мир, який поважає суверенітет України, її незалежність, підкреслила посадовиця.

"Європа, як і Україна, завжди хотіла миру. Але це має бути справжній мир, тривалий, завдяки якому ми всі будемо в безпеці", – сказала вона.

Саме тому Європа працює з партнерами зі США над тим, щоб мир для України був саме таким. 

Мецола також анонсувала 19-ий пакет санкцій проти Росії і подальший відхід від російських нафти і газу. 

Окремо президентка Європарламенту згадала про посилення антикорупційних інституцій для членства України в ЄС. 

"Особливо важливим є законодавство, пов'язане з планами України. Особливо це стосується відновлення повноважень ваших антикорупційних органів. Верховна Рада показала рішучість у прийнятті законодавства, яке відповідає Євросоюзу", – сказала вона. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies