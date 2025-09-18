Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Саудівська Аравія та Пакистан підписали стратегічний оборонний пакт

Обидві країни розглядатимуть напад на одну з них як "агресію проти обох".

Саудівська Аравія та Пакистан підписали стратегічний оборонний пакт
Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф
Фото: EPA/UPF

Саудівська Аравія та Пакистан підписали стратегічний оборонний пакт, поглибивши своє багаторічне партнерство у сфері безпеки.

Про це повідомляє DW.

Обидві країни заявили вчора, що розглядатимуть напад на одну з них як “агресію проти обох”.

“Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман та прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф, який здійснює державний візит, обійнялися після підписання угоди”, ‒ зазначає видання.

Посилена оборонна угода укладена після нападу Ізраїлю на Катар, оскільки арабські країни Перської затоки продовжують ставити під сумнів надійність Сполучених Штатів як свого давнього гаранта безпеки.

Угода укладена після напруженого чотириденного конфлікту між ядерними державами Пакистаном та Індією у травні. Під час конфлікту внаслідок ракетного, артилерійського обстрілів та обстрілу безпілотниками загинуло 70 військовослужбовців та цивільних осіб.

Військове загострення спровокувало найгірший раунд бойових дій між двома сторонами з 1999 року. Саудівська Аравія, як вважається, відіграла певну роль у деескалації напруженості.

Саудівська Аравія є третім за величиною постачальником нафти до Індії, причому південноазійська країна залежить від імпорту нафти з королівства.

Тим часом Ісламабад забезпечив підтримку таких же тісних зв'язків, і, за оцінками, понад 2,5 мільйона пакистанців наразі проживають та працюють у Саудівській Аравії.
