Трамп хоче відбирати ліцензії у телемереж, які його критикують

Шоу Джиммі Кіммела було лише першим дзвінком.

Трамп хоче відбирати ліцензії у телемереж, які його критикують
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One заявив, що варто відбирати ліцензії у телевізійних мереж, які його постійно критикують.

Як пише BBC, таким чином республіканець відреагував на запитання щодо відсторонення від етеру популярного ведучого Джиммі Кіммела. Вечірнє шоу коміка на невизначений термін зняли з програми через звинувачення на адресу MAGA-активістів та критичні коментарі про самого Трампа.

Господар Білого дому похвалився, що переконливо виграв президентські вибори навіть попри те, що "97% мереж проти мене, говорять негативно, створюють мені поганий образ - можливо, їхні ліцензії треба було б відкликати".

Брендан Карр, який очолює федеральний орган, відповідальний за регулювання сфери телевізійного мовлення, заявив, що випадок із відстороненнням Кіммела - це "легкий спосіб". Якщо каналам таке вирішення не подобається, вони "можуть самі прийти і здати свою ліцензію". 

Юристи вважають, що адміністрації Трампа не вдасться відбирати у телемереж ліцензії через політичні висловлювання - це забороняє перша поправка до конституції США, що гарантує свободу слова.
﻿
