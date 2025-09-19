Фон дер Ляєн закликала швидше ухвалити санкції ЄС проти Росії після інциденту з винищувачами в Естонії

"Ми відповідатимемо на кожну провокацію з рішучістю, одночасно інвестуючи у зміцнення східного флангу", - запевнила президентка Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС швидше ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії після інциденту в Естонії.

У своєму дописі в соцмережі Х Ляєн відреагувала на порушення естонського повітряного простору російськими винищувачами.

«Європа стоїть пліч-о-пліч з Естонією перед обличчям чергового порушення нашого повітряного простору з боку Росії. Ми відповідатимемо на кожну провокацію з рішучістю, одночасно інвестуючи у зміцнення східного флангу», - наголосила президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн додала, що «у міру того як загрози зростають, зростатиме й наш тиск».

«Я закликаю лідерів ЄС якнайшвидше ухвалити наш 19-й пакет санкцій», - додала очільниця Єврокомісії.